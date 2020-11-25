İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Son 24 saatte korona virüsten 168 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 168 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 168 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 168 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 840'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 168 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 840'e yükseldi. Bugün toplam 164 bin 547 test yapılırken, 6 bin 814 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 467 bin 730 oldu. Bugün iyileşen 3 bin 911 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 385 bin 480'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 641 olduğu açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.