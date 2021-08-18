Son 24 saatte korona virüsten 168 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 18 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 994 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 oldu. Bir günde toplam 295 bin 206 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 537 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 72,54 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 54,98 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 86 milyon 413 bin 722'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 93,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir, ve Yalova takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak dedi.