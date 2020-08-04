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Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 765'e yükseldiğini, bin 83 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 765'e yükseldi. Bugün toplam 46 bin 249 test yapılırken, bin 83 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 234 bin 934 oldu. Bugün 994 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 218 bin 491'e yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 8,5, toplam ağır hasta sayısının ise 583 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var ” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay

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