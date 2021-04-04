Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 185 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 263'a yükseldi. Toplamda 39 milyon 566 bin 99 test yapıldı. Bugün yapılan 246 bin 210 testten, 41 bin 998 yeni vaka sayısı, bin 508 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 487 bin 50 olduğu, bugün iyileşen 22 bin 674 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 105 bin 350'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 311 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan