Son 24 saatte korona virüsten 186 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 186 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 78'e yükseldi. Toplamda 34 milyon 993 test yapıldı. Bugün yapılan 249 bin 126 testten, 44 bin 756 yeni vaka sayısı, bin 483 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 445 bin 52, bugün iyileşen 23 bin 214 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 231 olduğu açıklandı.

Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş