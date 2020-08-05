Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 784'e yükseldi. Bugün toplam 53 bin 842 test yapılırken, bin 178 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 236 bin 112 oldu. Bugün iyileşen bin 15 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 219 bin 506'ya yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 8,4, toplam ağır hasta sayısının ise 582 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu , “Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54 bin. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var” notuyla paylaştı.

Muhammet Mücahit Dereli