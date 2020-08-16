Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 974'e yükseldi. Bugün toplam 65 bin 956 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 249 bin 309 oldu. Bugün iyileşen 997 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 230 bin 996'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise 679 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız" dedi.

Mehmet Kalay