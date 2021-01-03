Son 24 saatte korona virüsten 193 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 488'e yükseldi. Toplamda 24 milyon 950 bin 829 test yapıldı. Bugün yapılan 138 bin 941 testten, 9 bin 877 yeni vaka sayısı, bin 515 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 241 bin 912 olduğu, bugün iyileşen kişiyle 10 bin 102 birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 136 bin 534'e yükseldiği, bu hafta hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise 3 bin 612 olduğu açıklandı.

“Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen bin 515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz” ifadelerine yer verdi.

Utku Şimşek

Utku Şimşek