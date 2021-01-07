İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 194 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 194 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 12 bin 171 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 194 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 264'e yükseldi. Toplamda 25 milyon 681 bin 213 test yapıldı.

Bugün yapılan 183 bin 3 testten, 12 bin 171 yeni vaka sayısı, 1 bin 370 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 296 bin 102 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 211 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 172 bin 25'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 201 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.