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Son 24 saatte korona virüsten 195 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 195 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 195 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 195 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 30 bin 402 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 195 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 900'e yükseldi. Bugün toplam 174 bin 761 test yapılırken, 30 bin 402 yeni vaka sayısı, 6 bin 93 kişi de yeni hasta sayısı oldu.

Toplam vaka sayısının 539 bin 291 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 11 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 431 bin 253'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 805 olduğu açıklandı.

“Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Cenik
 

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