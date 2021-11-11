Son 24 saatte korona virüsten 197 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 11 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 24 bin 898 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 197 oldu. Bir günde toplam 356 bin 4 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 360 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,70 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,83 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 29 bin 902'e yükseldi.

“Aşılamada ilk sırada Ordu var”

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

“En düşük aşılama Şanlıurfa”

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaklaşık 8,6 milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takviminize uymalısınız” dedi.

Musa Erdoğan