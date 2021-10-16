Son 24 saatte korona virüsten 212 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 16 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 537 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 oldu. Bir günde toplam 357 bin 167 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 611 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,09 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 862 bin 236'a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kırklareli, Ordu, Amasya Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor” dedi.

Hidayet Türkyılmaz