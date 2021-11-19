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Son 24 saatte korona virüsten 218 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 218 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 218 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 23.810 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 218 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 23 bin 810 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 218 oldu. Bir günde toplam 356 bin 563 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 749 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,52 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,24 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 200 bin 467'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasada, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim” dedi.

Musa Erdoğan

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