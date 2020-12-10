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Son 24 saatte korona virüsten 220 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 220 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 220 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 220 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 30 bin 424 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 220 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 751'e yükseldi.

Bugün toplam 206 bin 202 test yapılırken, 30 bin 424 yeni vaka ve 5 bin 918 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısının 564 bin 435 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 232 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 452 bin 593'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 943 olduğu açıklandı.

“Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 5 bin 918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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