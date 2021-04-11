Son 24 saatte korona virüsten 237 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 237 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 33 bin 939'a yükseldi. Toplamda 41 milyon 591 854 test yapıldı. Bugün yapılan 294 bin 274 testten, 50 bin 678 yeni vaka sayısı, 2 bin 548 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 849 bin 11, bugün iyileşen 30 bin 194 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 331 411'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 824 olduğu açıklandı.

Mustafa Cenik - Ali Nargüner