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Son 24 saatte korona virüsten 243 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 243 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 243 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 243 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 515 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 243 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 364'e yükseldi. Toplamda 21 milyon 901 bin 694 test yapıldı. Bugün yapılan 206 bin 102 testten, 27 bin 515 yeni vaka sayısı, 4 bin 209 hasta vaka sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 955 bin 680 olduğu, bugün iyileşen 30 bin 494 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 721 bin 607'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 5 bin 803 olduğu açıklandı.

“Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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