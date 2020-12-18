Son 24 saatte korona virüsten 246 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 246 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 610'e yükseldi. Toplamda 22 milyon 107 bin 503 test yapıldı. Bugün yapılan 205 bin 809 testten, 26 bin 410 yeni vaka sayısı, 4 bin 103 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 982 bin 90 olduğu, bugün iyileşen 31 bin 945 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 753 bin 552'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 5 bin 707 olduğu açıklandı.

“Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan