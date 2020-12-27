İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Son 24 saatte korona virüsten 254 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 254 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 254 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 254 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 205 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 254 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 19 bin 878'e yükseldi. Toplamda 23 milyon 777 bin 926 test yapıldı. Bugün yapılan 172 bin 113 testten, 14 bin 205 yeni vaka sayısı, 2 bin 806 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 147 bin 578 olduğu, bugün iyileşen 21 bin 196 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 15 bin 230'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 4 bin 309 olduğu açıklandı.

“Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.