Son 24 saatte korona virüsten 259 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 11 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 923 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 259 oldu. Bir günde toplam 314 bin 046 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 144 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 82,83 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64,70 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 454 bin 754'e yükseldi.

“Aşılamada ilk sırada Muğla var”

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Kilis, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir, Antalya takip etti.

“En düşük aşılama Gümüşhane”

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 63,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız” dedi.

Mehmet Kalay