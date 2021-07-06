Son 24 saatte korona virüsten 37 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 6 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 299 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu. Bir günde toplam 226 bin 651 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 446 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 58,92 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 25,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 54 milyon 541 bin 27'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik, İzmir takip etti.

En düşük aşılama Siirt'te

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 27,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Siirt'i sırasıyla Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl takip etti.

Musa Erdoğan

