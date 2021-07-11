Son 24 saatte korona virüsten 37 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 11 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 261 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu. Bir günde toplam 222 bin 68 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 242 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 60,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27,63 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 738 bin 829'a yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

En düşük aşılama Bitlis'te

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 30,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Şırnak ve Ağrı takip etti.

Musa Erdoğan

Musa Erdoğan

ANKARA (İHA) -

Musa Erdoğan

ANKARA (İHA) -

Musa Erdoğan

ANKARA (İHA) -

Musa Erdoğan

ANKARA (İHA) -

Musa Erdoğan

ANKARA (İHA) -