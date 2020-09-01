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Son 24 saatte korona virüsten 47 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 47 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 47 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 47 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 417'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı.

Tabloya göre son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 417'e yükseldi. Bugün toplam 109 bin 443 test yapılırken, bin 572 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 271 bin 705 oldu. Bugün iyileşen bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı da 245 bin 929'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise 991 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde” ifadelerini kullandı.

Musa Erdoğan

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