Son 24 saatte korona virüsten 52 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 7 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 160 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 oldu. Bir günde toplam 225 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 636 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 59,42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 26,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 55 milyon 349 bin 378'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

En düşük aşılama Siirt'te

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 28,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Siirt'i sırasıyla Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın” dedi.

Musa Erdoğan