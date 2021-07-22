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Son 24 saatte korona virüsten 52 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 52 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 52 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 9.586 koronavirüs vakası tespit edildi, 52 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 22 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 9 bin 586 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 oldu. Bir günde toplam 214 bin 196 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 93 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,86 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 487 bin 841'a yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

En düşük aşılama Bitlis'te

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 35,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

"Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz” dedi.

Musa Erdoğan

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