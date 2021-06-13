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Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 53 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 12 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 5.012 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 53 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 721'e yükseldi. Toplamda 57 milyon 4 bin 499 test yapıldı. Bugün yapılan 214 bin 957 testten 5 bin 12 yeni vaka sayısı, 454 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 330 bin 447, bugün iyileşen 4 bin 194 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 202 bin 251'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise 952 olduğu açıklandı.

Engin Yağcı

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