İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 837'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 55 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 837'e yükseldi.

Bugün toplam 111 bin 193 test yapılırken, bin 673 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 284 bin 943 oldu. Bugün iyileşen 943 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 254 bin 188'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise bin 181 olduğu açıklandı.

“Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110 binden fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.