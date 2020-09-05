Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 56 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 620'ye yükseldi. Bugün toplam 99 bin 497 test yapılırken, bin 673 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı ise 278 bin 228 oldu. Bugün iyileşen 984 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 250 bin 92'ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7.5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 91 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta” ifadelerine yer verdi.

Utku Şimşek

