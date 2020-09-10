Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 58 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 895'e yükseldi. Bugün toplam 107 bin 702 test yapılırken, bin 512 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 286 bin 455 oldu. Bugün iyileşen bin 219 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 255 bin 407'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,3, toplam ağır hasta sayısının ise bin 209 olduğu açıklandı.

“Aktif hastaların yaş ortalaması 42”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele birlikte tedbirle mümkün” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan