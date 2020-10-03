Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 59 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 384'e yükseldi. Bugün toplam 103 bin 219 test yapılırken, bin 502 kişiye de vaka tanısı konuldu. Bu rakamla beraber toplam vaka sayısı ise 323 bin 14 oldu. Bugün iyileşen bin 211 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı 283 bin 868'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6.4, toplam ağır hasta sayısının ise bin 470 olduğu açıklandı.

“Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak” ifadelerine yer verdi.

Mevlüt Hasgül