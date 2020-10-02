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Son 24 saatte korona virüsten 63 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 63 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 63 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 63 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 325'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 325'e yükseldi. Bugün toplam 114 bin 857 test yapılırken, bin 442 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı ise 321 bin 512 oldu. Bugün iyileşen bin 506 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı 282 bin 657'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,4, toplam ağır hasta sayısının ise bin 455 olduğu açıklandı.

“Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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