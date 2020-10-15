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Son 24 saatte korona virüsten 66 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 66 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 66 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 66 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 80'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 66 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 80'e yükseldi. Bugün toplam 116 bin 103 test yapılırken, bin 693 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 342 bin 143 oldu. Bugün iyileşen bin 311 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 299 bin 679'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 408 olduğu açıklandı. (ME

“Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen bin 693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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