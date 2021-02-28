Son 24 saatte korona virüsten 66 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 66 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 569'a yükseldi. Toplamda 33 milyon 175 bin 016 test yapıldı. Bugün yapılan 109 bin 639 testten, 8 bin 424 yeni vaka sayısı, 610 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 701 bin 588, bugün iyileşen 6 bin 511 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 572 bin 234'eyükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 191 olduğu açıklandı.

Ali Nargüner