Son 24 saatte korona virüsten 66 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 66 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 160'e yükseldi. Toplamda 34 milyon 403 bin 108 test yapıldı. Bugün yapılan 140 bin 828 testten, 13 bin 755 yeni vaka sayısı, 801 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 807 bin 387 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 639 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 640 bin 669'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise 1 bin 289 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan