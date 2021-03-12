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Son 24 saatte korona virüsten 66 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 66 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 66 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 66 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 941 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 66 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 356'e yükseldi. Toplamda 34 milyon 843 bin 930 test yapıldı. Bugün yapılan 148 bin 856 testten, 14 bin 941 yeni vaka sayısı, 834 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 850 bin 930 olduğu, bugün iyileşen 11 bin 180 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 670 bin 273'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise 1 bin 349 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan

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