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Son 24 saatte korona virüsten 67 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 67 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 67 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 67 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 262'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 67 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 262'ye yükseldi. Bugün toplam 113 bin 546 test yapılırken, bin 407 yeni hasta var.

Toplam hasta sayısı 320 bin 70 oldu. Bugün iyileşen bin 402 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 281 bin 151'ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,4, toplam ağır hasta sayısının ise bin 507 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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