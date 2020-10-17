Son 24 saatte korona virüsten 71 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 224'e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 131 test yapılırken, bin 723 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 345 bin 678 oldu. Bugün iyileşen bin 401 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 302 bin 499'a yükseldi. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 428 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün yapılan testlerde bin 723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız” ifadelerini kullandı.