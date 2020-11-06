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Son 24 saatte korona virüsten 83 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 83 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 83 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 83 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 722'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 83 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 722'e yükseldi. Bugün toplam 145 bin 241 test yapılırken, 2 bin 436 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 389 bin 256 oldu. Bugün iyileşen bin 914 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 334 bin 293'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 654 olduğu açıklandı.

“Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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