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Son 24 saatte korona virüsten 94 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 94 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 94 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 94 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 601'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 94 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 601'e yükseldi. Bugün toplam 151 bin 516 test yapılırken, 3 bin 316 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 417 bin 594 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 712 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 356 bin 375'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 610 olduğu açıklandı.

“Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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