Son 24 saatte koronavirüsten 103 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 103 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 704'e yükseldi. Bugün toplam 156 bin 692 test yapılırken, 3 bin 819 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 421 bin 413 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 688 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 359 bin 63'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 657 olduğu açıklandı.

“Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. Mücadeleye güç verin”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan