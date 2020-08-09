İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Son 24 saatte koronavirüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte koronavirüsten 15 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 15 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 844'e yükseldiğini ve bugün bin 182 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 844'e yükseldi. Bugün toplam 61 bin 446 test yapılırken, bin 182 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 240 bin 804 oldu. Bugün iyileşen bin 103 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 223 bin 759'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 8,1, toplam ağır hasta sayısının ise 596 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu, “Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları \%10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok” notuyla paylaştı.

Mehmet Kalay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.