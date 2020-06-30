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Son 24 saatte koronavirüsten 16 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte koronavirüsten 16 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 16 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 131'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 131'e yükseldi. Bugün toplam 50 bin 492 test yapılırken, bin 293 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 199 bin 906 oldu. Bugünkü bin 302 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 173 bin 111'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 368, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 26 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz” dedi.

Musa Erdoğan
 

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