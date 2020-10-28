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Son 24 saatte koronavirüsten 77 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte koronavirüsten 77 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 77 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 77 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 027'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 77 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 27'e yükseldi. Bugün toplam 128 bin 312 test yapılırken, 2 bin 305 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 368 bin 513 oldu. Bugün iyileşen bin 836 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 319 bin 181'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,0, toplam ağır hasta sayısının ise bin 836 olduğu açıklandı.

Mehmet Kalay
 

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