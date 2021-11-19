Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı

ABD'de "Kunduz ayı" (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, ABD doğu yakası saatiyle 01.02'de başladı. Son 581 yılın en uzun parçalı Ay tutulması sırasında Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak ve bu durum 3 saat 28 dakika ve 23 saniye sürecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan 2021 yılının son ay tutulması, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde gözlemlenebilecek. Ay tutulmasını izlemek için özel bir ekipmana ise gerek duyulmuyor. Ay'ın kendi yörüngesinde dolanırken Dünya'nın gölgesine girmesiyle tutulma gerçekleşiyor. Kasım dolunayı, tutulma sırasında görülen kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da adlandırılıyor.

Avustralya'da görsel şölen

Kasım dolunayı, Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentinde yer alan Story Bridge üzerinde görsel şölen sundu. İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya özerk bölgesinden de izlenen dolunay, kendine hayran bıraktı.



