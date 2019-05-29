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Son dakika ALTIN FİYATLARI! 29 Mayıs Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Son dakika ALTIN FİYATLARI! 29 Mayıs Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
Son dakika ALTIN FİYATLARI! 29 Mayıs Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Son dakika ALTIN FİYATLARI! 29 Mayıs Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 29 Mayıs altın fiyatlarını güncel olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Son dakika ALTIN FİYATLARI! 29 Mayıs Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 29 Mayıs altın fiyatlarını güncel olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 248,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 248,50 liradan, bin 636 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 657 liradan, 226,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 230,50 liradan, bin 599 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 619 liradan, 800 liradan alınan Yarım Ziynet 810 liradan ve 400 liradan alınan Çeyrek Ziynet 405 liradan satılıyor.  

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