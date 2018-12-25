İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Son dakika: Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu!

Son dakika: Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu!
Son dakika: Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı belli oldu. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret belli oldu - Tıkla İzle

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücreti açıklamak üzere toplantı yaptı. 

2019 yılında ödenecek asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret; brüt olarak 2 bin 558 TL lira, net olarak 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir" dedi. 

Bakan Selçuk: "Asgari ücret yüzde 26,05 arttı. Rakam işçi ve işverenlerin oy birliği ile alındı" dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bu ücret kabul edilebilir bir ücret" dedi.

İşveren kesimini temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına yönelik tüm çalışmaları destekleyeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.