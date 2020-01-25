Son Dakika: Bakanlardan ortak Elazığ depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre Bakanı Murat Kurum, 6,8'lik depremin yaşandığı Elazığ'da son durumla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

22 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

"Malatya'da 4, Elazığ'da 18 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. 398 artçı deprem oldu. Depremin ilk olduğu andan itibaren, 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı. 3 vatandaşımızı da maalesef kaybettik, Allah rahmet eylesin.

Doğanyol'da kimse göçük altında kalmadı. Elazığ Sivrice'de 2 vefatımız vardı. Ama göçük altında kalan kimse yoktu. Oradaki durum akşamdan beri kendisini muhafaza etmektedir.

22 KİŞİNİN ENKAZ ALTINDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

22 kişinin daha enkaz altında olduğu sanılıyor.

Enerji, ulaşım, iletişim, altyapı konusunda hiçbir sorun yaşamadık.

Gece soğuktu, yemek ve battaniye ihtiyacı daha önce belirlediğimiz bölgelerin tamamından sevk edildi. Akşam özellikle Elazığ'da 6 aşevi 20 bini aşkın hemşehrimize sabaha kadar sürekli yemek çıkardı.

Adıyaman cezaevinin boşaltılması ihtimali var."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMALARIDAN ÖNE ÇIKANLAR İSE ŞÖYLE;

"Sağlık kuruluşlarımıza toplam 1031 kişi müracaat etti. Bunlardan 382 vatandaşımız yaralıydı. Serviste hala takibi yapılan 128 hastamız var, 34'ünün tedavisi yoğun bakım şartlarında devam ediyor. 34 vatandaşımızın içinde durumu kritik olan herhangi bir vatandaşımız olmadığını söyleyebilirim. Gece boyunca ameliyat edilen 8 vatandaşımız oldu.

Hem ambulans helikopter hem de uçak helikopterlerimizi hazır halde bulunduruyoruz. Bu anlamda herhangi bir sorun yaşamayacağız."

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR İSE ŞÖYLE

"368 kişiden oluşan 184 ekibimizle hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Elazığ merkezde 4, Maden'de 1 olmak üzere 5 binanın yıkık olduğu, ağır ve hafif hasarlı birçok yapının olduğunu tespit ettik.

Açık su, kanalizasyon ve içme suyuyla ilgili şehrimizde herhangi bir altyapı sorunu yaşanmamaktadır.

Enkaz çalışmaları devam etmektedir. Hemen yanındaki binalarla ilgili tehlike arz eden binalar mevcuttur. AFAD koordinasyonunda binaların da takibiyle birlikte kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Tespit sebebiyle etrafındaki binaların yıkım işlemlerinin hızlı bir şekilde başlanarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği teminat altına alınacaktır.

Ailelere Valiliğimiz bugün nakdi yardım yapacak.

'HASARLI BİNALARA GİRMEYİN' UYARISI

Malatya Doğanyol'da 25 tane yıkık binamız var. Binaların geneline baktığımızda genelinin kerpiç yapı olduğu görüldü. Hem Elazığ hem Malatya'daki hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum. Halen artçı sarsıntılar devam ediyor.