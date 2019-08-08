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Son dakika: Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem! |Son depremler - Denizli depremi

Son dakika: Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem! |Son depremler - Denizli depremi
Son dakika: Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem! |Son depremler - Denizli depremi

Son dakika haberi.... Denizli'de deprem! Denizli’nin Bozkurt ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 'Can kaybı yok yaralılar var' dedi.

Denizli'de korkutan deprem! - Tıkla İzle

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.25'te meydana gelen sarsıntının derinliğini 7,09 kilometre olarak belirtti. Deprem ilçede büyük paniğe yol açarken, can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.  

Denizli'deki deprem Eskişehir'i de etkiledi

 Merkez üssü Denizli olan 6 şiddetindeki deprem Eskişehir'de de hissedildi. 

Denizli'de 14:19 civarında hissedilen deprem, civar illerde de hissedildi. Merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan deprem Eskişehir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre depremin merkez üssündeki büyüklüğü 5.7 derece oldu. Yaklaşık 10 saniye boyunca hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı.  

Denizli'deki deprem Kütahya'da da hissedildi

 Merkez üssü Denizli olan 6 şiddetindeki deprem, Kütahya'da da hissedildi. 

Merkez üssü Denizli'nin Baklan ilçesi olan deprem Kütahya il merkezi ve ilçelerinde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre depremin merkez üssündeki büyüklüğü 6.0 derece oldu. Denizli'de 14:19 civarında hissedilen deprem, civar illerde de hissedildiği belirtildi.  

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