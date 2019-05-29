Son dakika DOLAR FİYATLARI! 29 Mayıs DOLAR fiyatları bugün ne kadar? 1 DOLAR NE KADAR

Son dakika DOLAR FİYATLARI! 29 Mayıs DOLAR fiyatları bugün ne kadar? Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar doların fyatını merak ediyordu. Peki 1 DOLAR NE KADAR 29 Mayıs DOLAR fiyatlarını güncel olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

1 DOLAR NE KADAR?

Serbest piyasada dolar 6,0420 liradan, euro ise 6,75 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 6,04 liradan alınan dolar 6,0420 liradan, 6,7480 liradan alınan euro ise 6,75 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 6,0140 liradan, euro ise 6,7340 liradan satılmıştı.