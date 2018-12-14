Son dakika kar tatili haberleri: Hangi illerde okullar tatil? 14 aralık kar tatili olan iller... Ülkemiz genelinde görülen yoğun kış şartları sebebiyle birçok öğrenci ve veli gözünü valiliklerin duyurularına dikti. Herkes okulların kar tatili olup olmadığını merakla bekliyor. Peki 14 aralıkta hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller hangileri? İşte detaylar...Ankara'da başlayan kar yağınının ardından ise gözler kar tatili açıklamasına çevrilmişti. ‘Ankara'da yarın okullar tatil mi' sorusunun yanıtı akşam saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre il genelinde 13 Aralık Perşembe gece yarısından 14 Aralık Cuma öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi. Ankara'da devam eden kar yağışı nedeniyle Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki 14 aralıkta Ankara'da okullar tatil mi?

14 Aralıkta Ankara'da okullar tatil!

Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Vali Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meteorolojik tahminlere göre kentte gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Şahin, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini kaydetti.

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