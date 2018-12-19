Son dakika kar tatili haberleri: Hangi illerde okullar tatil? 19 aralık kar tatili olan iller... Ülkemiz genelinde görülen yoğun kış şartları sebebiyle birçok öğrenci ve veli gözünü valiliklerin duyurularına dikti. Herkes okulların kar tatili olup olmadığını merakla bekliyor. Peki 19 aralıkta hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller hangileri? İşte detaylar...İstanbul'da kar yağışı yarın okullar tatil mi? İstanbul'a kar tatili var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar uyarısında bulunmasının ardından milyonlarca öğrenci gözünü kar tatiline çevirdi..Bu akşam saatlerinde başlayacak olan ve yarın İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olacak kar yağışının ne kadar süreceği henüz açıklanmadı.. Peki 19 aralıkta hangi illerde okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

Bugün akşam saatlerinde başlayacak olan kar yağışı nedeniyle öğrenci ve öğretmenler okulların durumunu merak ediyor. İstanbul Valiliği henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yapmış durumda değil. İstanbul'da okulların tatil olması durumunda haberimiz güncellenecektir.

GELİBOLU VE BİGA'DA OKULLAR TATİL!

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle Gelibolu ve Biga İlçe Merkez ve köylerinde ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süre ile eğitime ara verildi.

TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.İlçe genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Hava durumu sıfırın altında eksi 2 derece dolayında seyrediyor. Şehir dışından geldiğini ifade eden Emrah Boz isimli bir vatandaş, yoğun kar nedeniyle Malkara ilçe merkezinde mola verdiğini ifade etti.

İlçede esnaflık yapan Müslüm Önver, kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini ifade ederek, belediye ve karayollarının aksaklığa taviz vermediğini belirtti.

Öte yandan Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Malkara Kaymakamlığı tarafından ilçede eğitim - öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

EDİRNE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2018 Çarşamba günü Keşan ilçemizde merkez ve köy okullarımız 1 gün süreyle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla tatil edilmiştir" denildi. Ayrıca hamile ve engelli memurların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.